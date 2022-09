Sarri non ci sta e risponde duramente a Marelli (VIDEO): "E' una caz**ta, questo è un errore dell'arbitro dove il VAR deve intervenire sennò..." (Di domenica 4 settembre 2022) Ieri sera dopo l'anticipo del sabato sera che ha visto vincere il Napoli sul campo della Lazio 2-1, il tecnico biancoceleste non ha digerito il possibile fallo da rigore commesso da Mario Rui su... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 4 settembre 2022) Ieri sera dopo l'anticipo del sabato sera che ha visto vincere il Napoli sul campoa Lazio 2-1, il tecnico biancoceleste non ha digerito il possibile fallo da rigore commesso da Mario Rui su...

GoalItalia : Tutta la rabbia di #Sarri per il rigore non dato a Lazzari ?? #LazioNapoli - antonio_gaito : Sarri può appellarsi all’arbitro (il rigore non c’è), ma è stato semplicemente preso a pallonate #LazioNapoli - MarcelloChirico : @EdoardoMecca1 il protocollo viene modificato ed applicato a piacere in ogni partita, non è mai uguale alla volta p… - LaFenic20998557 : @dorinileonardo La stagione non è finita. Ma se vinciamo il campionato giocando in questo modo, io Allegri lo pigli… - EscaEsca4 : @tuttonapoli Quando sarri non arriva al lardo dice che è marcio -