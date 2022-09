Questa maledettissima cosa che sta diventando il web scraping (Di domenica 4 settembre 2022) È dai tempi ingloriosi di Cambridge Analytica che stiamo cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica a proposito del fenomeno del web scraping. Si tratta di una prassi che era stata utilizzata proprio da quella società, nel lontano 2018, per mettere insieme tutti quei dati necessari alla profilazione degli utenti a partire dalle varie pagine e dai vari profili di Facebook. Lo ricordiamo: il caso di Cambridge Analytica ebbe grande rilevanza internazionale perché Facebook era stato coinvolto in prima persona e perché il numero di persone coinvolte era stato davvero enorme: 87 milioni di utenti, tutti profilati per scopi di propaganda politica. Ma come era stato possibile far capitare Questa cosa? Come era stato possibile, soprattutto, che qualcuno non se ne accorgesse? O meglio: e se qualcuno se ne fosse accorto, senza però frapporre ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 settembre 2022) È dai tempi ingloriosi di Cambridge Analytica che stiamo cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica a proposito del fenomeno del web. Si tratta di una prassi che era stata utilizzata proprio da quella società, nel lontano 2018, per mettere insieme tutti quei dati necessari alla profilazione degli utenti a partire dalle varie pagine e dai vari profili di Facebook. Lo ricordiamo: il caso di Cambridge Analytica ebbe grande rilevanza internazionale perché Facebook era stato coinvolto in prima persona e perché il numero di persone coinvolte era stato davvero enorme: 87 milioni di utenti, tutti profilati per scopi di propaganda politica. Ma come era stato possibile far capitare? Come era stato possibile, soprattutto, che qualcuno non se ne accorgesse? O meglio: e se qualcuno se ne fosse accorto, senza però frapporre ...

TulipanoNero05 : RT @sugarvanilla: Ho questa maledettissima abitudine di proiettarmi in avanti nel tempo e farmi complessi e paranoie al punto da non dormir… - Malec_Sizzy : RT @sugarvanilla: Ho questa maledettissima abitudine di proiettarmi in avanti nel tempo e farmi complessi e paranoie al punto da non dormir… - sugarvanilla : Ho questa maledettissima abitudine di proiettarmi in avanti nel tempo e farmi complessi e paranoie al punto da non… - And71and : @francescoeffe10 Ogni maledettissima volta che siamo li li per fare un po' il salto di qualita' (se avessimo vinto… - iside50 : @liliaragnar @marijoa64 Questo è quello che è venuto a fare x dare garanzie alla maledettissima #Europa ma salterà… -