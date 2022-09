Quando arriva il pagamento Naspi a settembre 2022? Le date, il calendario (Di domenica 4 settembre 2022) Nuovo mese, ma solite ‘abitudini’. Anche a settembre, infatti, chi percepisce la Naspi sta aspettando la data per il pagamento, che non è sempre fissa. Ecco, quindi, il calendario completo per chi deve ottenere l’indennità di disoccupazione: quali sono le date da cerchiare in rosso sul calendario? Quando arriva il pagamento della Naspi? Il pagamento della Naspi arriva sempre nel mese successivo a quello di competenza. E di solito sempre intorno al giorno 8, che a settembre cade di giovedì. Molto probabilmente, arriverà il 6 settembre a Salerno, l’8 a Benevento, ma anche a Frosinone e Bari, il 9 a Roma e Latina. La data, infatti, non è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Nuovo mese, ma solite ‘abitudini’. Anche a, infatti, chi percepisce lasta aspettando la data per il, che non è sempre fissa. Ecco, quindi, ilcompleto per chi deve ottenere l’indennità di disoccupazione: quali sono leda cerchiare in rosso sulildella? Ildellasempre nel mese successivo a quello di competenza. E di solito sempre intorno al giorno 8, che acade di giovedì. Molto probabilmente, arriverà il 6a Salerno, l’8 a Benevento, ma anche a Frosinone e Bari, il 9 a Roma e Latina. La data, infatti, non è ...

Pandivia1 : @692Troll @RoyDeVita @lauraboldrini No, quella è la parte finale del processo...il fascismo si manifesta con discri… - Bart42519094 : @AngeloSantoro Di infarto quando arriva la bolletta da cifra assurda e ti spiegano c'è il ricalcolo che cazzo è sto… - Sarah55686416 : RT @comunque_sempre: Qualcuno che non ti sceglie, e non lo scegli … arriva . Di qualcuno che entra nella tua vita e di cui poi non puoi più… - Lazio681 : La tua semplicità così disarmante, quando arriva è un'emozione sempre più forte (V.C.Colombo)… - CorriereCitta : Quando arriva il pagamento Naspi a settembre 2022? Le date, il calendario -