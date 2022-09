Mentana duro su squadra di Serie A | “Migranti indossano loro maglia per non essere espulsi”

(Di domenica 4 settembre 2022) Il direttore del TG7 Enrico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul tifo in Italia, finendo poi per fare una battuta sulla Juventus, la quale sta scatenando una vera bufera...

duro_lavoro : RT @AlfioKrancic: Mentana: la centrale nucleare di Zaporizhia è sotto tiro 'incrociato'. Che vuol dire Mentana? Potete tradurre? -

ilGiornale.it

Ma pernon avrà un compito facile se dovesse prendere delle responsabilità di governo. "Possiamo immaginare che sarà una bella prova del fuoco capeggiare un governo, a 45 anni, nel...Accetta l'invito di Enricoper un confronto a 4 ma ècol servizio pubblico: 'Apprendo che da tempo Letta e Meloni lavorano a un accordo per fare un confronto da soli. Questo accordo è ... Mentana: "Vi dico come sarà il prossimo governo" Speciale TgLa7 - Diario di Guerra, 23 giugno/ Ospiti Mentana: bilancio sul conflitto. ENRICO MENTANA VS RIZZO DOPO TWEET SU GORBACIOV: LA REPLICA DEL POLITICO. “Era una voluta provocazione – ha spiega ...Nel corso di un dibattito il noto giornalista ha parlato della situazione politica attuale, non risparmiando critiche al Pd e al Terzo Polo e ipotizzando la composizione di un futuro governo di centro ...