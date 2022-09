La Dea della musica R&B Beyoncé compie quarantuno primavere (Di domenica 4 settembre 2022) Beyoncé è una delle voci femminili più influenti del panorama musicale mondiale. Con la bellezza di ventotto Grammy Awards è l’artista più premiata al mondo, a dimostrazione del suo talento. Sono passati molti anni dal 1997, quando la regina della musica black fondò insieme a Kelly Rowland e Michelle Williams le Destiny Child’s. Da quel momento in poi per Beyoncé la carriera è stata un eterno successo che l’ha portata nell’olimpo della musica Beyoncé e la scalata nelle classifiche mondiali, storia di un successo annunciato Beyoncé debutta come solista nel 2003 con l’album Dangerously in Love. Le aspettative sono molto alte, visto il livello portato con il progetto Destiny Child’s. L’artista di Houston tuttavia non delude la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 settembre 2022)è una delle voci femminili più influenti del panoramale mondiale. Con la bellezza di ventotto Grammy Awards è l’artista più premiata al mondo, a dimostrazione del suo talento. Sono passati molti anni dal 1997, quando la reginablack fondò insieme a Kelly Rowland e Michelle Williams le Destiny Child’s. Da quel momento in poi perla carriera è stata un eterno successo che l’ha portata nell’olimpoe la scalata nelle classifiche mondiali, storia di un successo annunciatodebutta come solista nel 2003 con l’album Dangerously in Love. Le aspettative sono molto alte, visto il livello portato con il progetto Destiny Child’s. L’artista di Houston tuttavia non delude la ...

gasgas95 : @GiovaQuez “Il Fascismo non conosce idoli, non adora feticci: è già passato e, se sarà necessario, tornerà ancora t… - FPrati73 : @aforista_l 'Aurora dalle dita di rosa» è l'epiteto omerico della dea Aurora, uno dei miei preferiti. Nella mitolog… - PinoNeri5 : @portalmitologia Ecate, ebbe santuari a Egina , ad Argo, ad Atene... i latini la chiamano Trivia e per le vie le… - fishbone_artist : RT @cxsmicfroot: no scusate parliamo della bellezza eterea di florence welch perché lei è una dea vivente non ci sono altre spiegazioni htt… - prezjhon : RT @AlexaMargaRevo: Se Alex Saab è un presunto collaboratore della DEA, perché lo hanno torturato? L'avvocata @indhriana membro del movime… -