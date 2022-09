Elezioni: Serracchiani (Pd), 'sulle sanzioni Salvini segue la linea del regime russo' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - "Sentendo Salvini che ogni giorno contesta le sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina viene alla mente l'auspicio espresso da uno degli uomini più vicini a Putin, Dmitrij Suslov, per la vittoria della destra perché così l'Italia diventerebbe laboratorio in Europa per un cambiamento di linea sulla guerra". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. "Noi non consentiremo a Salvini, Meloni e Berlusconi di venire meno all'impegno “di non voltarci dall'altra parte” che ci siamo assunti dopo il 24 febbraio con il popolo ucraino e di dare l'idea che l'Italia possa diventare un vassallo del regime russo. Non permetteremo di tradire la nostra storia e la nostra stessa identità portando l'Italia fuori e lontano dall'Europa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - "Sentendoche ogni giorno contesta lealla Russia per l'invasione dell'Ucraina viene alla mente l'auspicio espresso da uno degli uomini più vicini a Putin, Dmitrij Suslov, per la vittoria della destra perché così l'Italia diventerebbe laboratorio in Europa per un cambiamento disulla guerra". Lo dice Debora, capogruppo Pd alla Camera. "Noi non consentiremo a, Meloni e Berlusconi di venire meno all'impegno “di non voltarci dall'altra parte” che ci siamo assunti dopo il 24 febbraio con il popolo ucraino e di dare l'idea che l'Italia possa diventare un vassallo del. Non permetteremo di tradire la nostra storia e la nostra stessa identità portando l'Italia fuori e lontano dall'Europa e ...

CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - ANaturesio63bis : @serracchiani @AndreaOrlandosp @pdfvg @c_shaurli @tatjana_rojc Li incontrati prima delle elezioni con le promesse c… - serralessandro : @serracchiani @AndreaOrlandosp @pdfvg @c_shaurli @tatjana_rojc Voi siete a ' fianco dei lavoratori ' solo 20 giorni prima delle elezioni ?????? - luciaperiss : RT @elvise1657: @florastr @serracchiani @pdnetwork Azzo ma non era Renzi quello di destra? Boh Comunque tranquilli il vostro farò spopola… - a_brisighella : @serracchiani Ma in dieci hanno non avete fatto nulla, ora che ci sono le elezioni volete fare i salvatori della pa… -