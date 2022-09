“Di tutto per fermarci”. I poteri forti all'assalto di Meloni, lei continua a combattere (Di domenica 4 settembre 2022) Giorgia Meloni affida a Facebook un breve video delle piazze piene nella sua campagna elettorale, con la scritta «i poteri forti sono contro di noi? Non c'è potere più forte del popolo italiano» e l'invito a «dimostrarlo insieme» il 25 settembre. La leader di Fratelli d'Italia in particolare si è soffermata sulle manovre oscure che stanno cercando di boicottare il suo partito, stabilmente primo in tutti i sondaggi e, vista la probabile vittoria del centrodestra, destinato ad indicare Meloni stessa come premier: “Hanno paura della nostra vittoria e le stanno tentando tutte per fermarci. Ma le nostre spalle sono larghe, perché ci siete voi a sostenerci”. Nel frattempo Matteo Salvini, numero uno della Lega, non ritiene necessario un tavolo di chiarimento nel centrodestra sul dossier sanzioni alla ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Giorgiaaffida a Facebook un breve video delle piazze piene nella sua campagna elettorale, con la scritta «isono contro di noi? Non c'è potere più forte del popolo italiano» e l'invito a «dimostrarlo insieme» il 25 settembre. La leader di Fratelli d'Italia in particolare si è soffermata sulle manovre oscure che stanno cercando di boicottare il suo partito, stabilmente primo in tutti i sondaggi e, vista la probabile vittoria del centrodestra, destinato ad indicarestessa come premier: “Hanno paura della nostra vittoria e le stanno tentando tutte per. Ma le nostre spalle sono larghe, perché ci siete voi a sostenerci”. Nel frattempo Matteo Salvini, numero uno della Lega, non ritiene necessario un tavolo di chiarimento nel centrodestra sul dossier sanzioni alla ...

