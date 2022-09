Serie B | pari show tra Genoa e Parma | Estevez nel finale fa 3 - 3

tuttosport : #Allegri dopo il pari con la #Fiorentina: 'La #Juve deve cambiare mentalità' - Dalla_SerieA : Serie A, il Napoli batte la Lazio in rimonta. Il derby milanese va al Milan. Pari Juve - - emanuargentari : @calciomercatoit Solo una parola Malafede arbitrale.. e lo si capisce anche dai cartellini dati alla Lazio in quatt… - unbroken_unbent : mi mancano ufficialmente 5 film e 5 serie e poi sono in pari con la marvel ci ho messo quasi un anno ma ci sono quasi - Daniele20052013 : Allegri dopo il pari con la Fiorentina: "La Juve deve cambiare mentalità" -

I tre punti d'oro ottenuti all 'Olimpico contro la Lazio hanno permesso al Napoli di balzare temporaneamente in testa alla classifica diA , amerito con il Milan . A fare i complimenti alla squadra di Luciano Spalletti anche il patron Aurelio De Laurentiis, che ha comunicato il suo entusiasmo sui ......colpo all'Olimpico e batte la Lazio nell'ultimo dei tre anticipi della quinta giornata diA. ... La squadra di Spalletti sale così momentaneamente in testa allacol Milan a 11 punti, mentre ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Zaccagni apre le marcature per i padroni di casa. Poi arriva il pareggio degli ospiti e il gol decisivo Roma – Vittoria prestigiosa per il Napoli che, come lo scorso anno, si impone all’Olimpico 2-1 c ...