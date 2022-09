Scuola al via. Massanova: «Sarà un anno diverso e auspico un ritorno alla normalità» (Di sabato 3 settembre 2022) di Arturo Calabrese Il 13 settembre, gli studenti campani torneranno tra i banchi per quello che dovrebbe essere l’anno di un primo, timido, ritorno alla normalità. Sulla questione, interviene Francesco Massanova, dirigente scolastico del liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania. Professore, comincia un nuovo anno scolastico. Quali sono le emozioni degli studenti? “Gli alunni sono ancora più tranquilli degli insegnanti e della dirigenza, perché se da parte nostra c’era una responsabilità nel far rispettare le regole, da parte loro può esserci solo un po’ paura o timore. Problemi da parte loro non ce ne sono. Vivevano bene prima e continueranno a vivere bene anche adesso”. Quali sono i sentimenti e le aspettative dei più grandi? “C’è grandissima voglia ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 settembre 2022) di Arturo Calabrese Il 13 settembre, gli studenti campani tornertra i banchi per quello che dovrebbe essere l’di un primo, timido,. Sulla questione, interviene Francesco, dirigente scolastico del liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania. Professore, comincia un nuovoscolastico. Quali sono le emozioni degli studenti? “Gli alunni sono ancora più tranquilli degli insegnanti e della dirigenza, perché se da parte nostra c’era una responsabilità nel far rispettare le regole, da parte loro può esserci solo un po’ paura o timore. Problemi da parte loro non ce ne sono. Vivevano bene prima e continuera vivere bene anche adesso”. Quali sono i sentimenti e le aspettative dei più grandi? “C’è grandissima voglia ...

