Roma, Mourinho show: “Ffp scorretto, spero in un difensore. Sull’Udinese e gli arbitri…”. E corregge Pinto (Di sabato 3 settembre 2022) Vigilia di Udinese-Roma e in conferenza stampa, come suo solito, Mourinho ha spaziato su tutti gli argomenti in casa giallorossa. CAMPO - &q... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Vigilia di Udinese-e in conferenza stampa, come suo solito,ha spaziato su tutti gli argomenti in casa giallorossa. CAMPO - &q...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho in vista di Udinese-Roma - DAZN_IT : Di Chirico su Roma e sui giallorossi ???? Stima per Mourinho e rispetto per Zaniolo ?? #DAZN - DiMarzio : #SerieA | . @OfficialASRoma, le parole di #Mourinho in conferenza stampa - Paolo_Bargiggia : Roma, Mourinho: “Non guardo mai il pareggio, eccetto quello positivo contro la Juve” - Lucia80646534 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho eletto miglior allenatore della Serie A nel mese di agosto. Prima di Roma-Atalanta la consegna del premio #… -