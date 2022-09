Renzi su TikTok cita i suoi cult FIRST REACTION SHOCK e SHISH | “Più complessi del corsivo”

(Di sabato 3 settembre 2022) Il prossimo 25 settembre siamo chiamati alle urne e se proprio ieri Giorgia Meloni ci ha dato una dimostrazione del perché NON dovremmo votarla, icolleghi sono tutti sbarcati sudove stanno facendo campagna promozionale. Salvini lo fa mostrando extracomunitari che non pagano i biglietti della metro promettendo di “rimandarli a casa loro”; Berlusconi raccontando barzellette endo sue frasiche lo hanno reso virale. “Per molti di voi sono un esperto di, di, linguaggi quasi piùdel“, dicenel suo primo video di“arrivato a 25 giorni giorni dalle prossime elezioni” – sottolinea – perché ...

"Ciao ragazzi, eccomi qua a darvi il benvenuto sul mio canale ufficiale. Su questa ... Ironia, anzi autoironia da parte di: "Per molti di voi io sono un esperto di "First reaction shock" o ......A 25 giorni dalle elezioni due leader politici ed ex presidenti del Consiglio sono sbarcati su, la piattaforma social tra le più popolari tra i giovani: Silvio Berlusconi e MatteoUna riflessione sulla creator che ha detto: «Ragà, non credo proprio, l’unica cosa che possiamo fare se vi vediamo è prendervi per il cu*o» ...Stabilire se il Cav abbia reso più ridicolo il social, o il social più ridicolo il Cav, è l’eterno enigma dell’uovo e della gallina ...