Prodi | ' La Meloni più a destra di Le Pen Sul Pd fuoco incrociato Calenda - Conte

HuffPostItalia : Romano Prodi: 'Meloni più a destra di Le Pen, avremo una democrazia meno liberale' - sabry_vix : Meloni, Aspen, Prodi, Monti, scoop!1!?? Ce ne fosse uno che oltre questo ci spiega cosa fa sta Aspen, cosa si dicono… - _mrbyte : Romano Prodi: 'Meloni più a destra di Le Pen, avremo una democrazia meno liberale' - il_kuzzo : RT @HuffPostItalia: Romano Prodi: 'Meloni più a destra di Le Pen, avremo una democrazia meno liberale' - albertocaldana : RT @Etruria72: Giorgia Meloni è entrata nell’Aspen Institute, un famoso centro studi internazionale, la cui sezione italiana ha come presid… -

- L'ex premier non ha dubbi guardando ad un ipotetico dopo voto: 'Con la destra rischiamo una democrazia meno liberale' avverte. Mentre Berlusconi torna a promuovere la leader di FdI alla poltrona di ...... in Italia hanno la, che è più a destra della nostra Le Pen, ma non se ne preoccupano. ... Lo dice Romanoin un'intervista al 'Corriere della Sera'. 'Dobbiamo riflettere - aggiunge - sul ...L'ex premier non ha dubbi guardando ad un ipotetico dopo voto: "Con la destra rischiamo una democrazia meno liberale" avverte. Mentre Berlusconi torna a promuovere la leader di FdI alla poltrona di Pa ...Bologna, 3 set. (askanews) - 'Salvini e Meloni giocano a fare i moderati', ma sono quelli che si alleano ai sovranisti e 'non cambieranno' se il ...