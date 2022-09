venti4ore : Prato operaio cinese cade da controsoffitto, grave all’ospedale - FirenzePost : Prato: operaio cinese cade da controsoffitto, grave all’ospedale - toscanamedianew : Operaio precipita cambiando la lampada, è grave - qn_lanazione : Cade da 4 metri mentre cambia un neon, grave operaio #Prato - rtl1025 : ?? Un operaio di 48 anni, di origine cinese, è rimasto ferito gravemente in seguito a un incidente avvenuto in una d… -

... per l'accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gol, verde per i biglietti1 e2. Per ... Infine premiazione di Valerio Alessi,40enne di Savignano sul Rubicone, vincitore del ...Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri del Radiomobile diche hanno effettuato i primi accertamenti, richiesto la presenza della titolare, assente al momento dell'accaduto, e ...Incidente sul lavoro questo pomeriggio in una ditta di confezioni di abiti alla periferia di Prato dove un operaio 48enne, di origine cinese, è rimasto ...In base a quanto appreso, l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di 4 metri mentre stava sostituendo un neon. Si trovava su un controsoffitto ...