Per Zapata lesione parziale moderata alla coscia sinistra: “Tempi di recupero non quantificabili” (Di sabato 3 settembre 2022) Zingonia. Nel post partita contro il Torino Gian Piero Gasperini aveva parlato di un’assenza dai campi di 2-3 settimane ma i medici dell’Atalanta per Duvan Zapata sono stati più cauti. Nel pomeriggio di sabato 3 settembre l’attaccante colombiano ha conosciuto gli esiti degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto dopo l’infortunio di giovedì sera, quando era stato costretto ad abbandonare il campo dopo poco più di mezz’ora: il referto perla di “una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra”, con “Tempi di recupero al momento non quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. Ancora la gamba sinistra, la stessa che a febbraio aveva sofferto ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022) Zingonia. Nel post partita contro il Torino Gian Piero Gasperini aveva parlato di un’assenza dai campi di 2-3 settimane ma i medici dell’Atalanta per Duvansono stati più cauti. Nel pomeriggio di sabato 3 settembre l’attaccante colombiano ha conosciuto gli esiti degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto dopo l’infortunio di giovedì sera, quando era stato costretto ad abbandonare il campo dopo poco più di mezz’ora: il referto perla di “unaal muscolo semimembranoso della”, con “dial momento none dipendono dprogressione clinica del calciatore”. Ancora la gamba, la stessa che a febbraio aveva sofferto ...

