Navas-Napoli | alla base del mancato accordo una diatriba!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 3 settembre 2022) Keylor, probabilmente, è stato l’unico obiettivoda parte di Cristiano Giuntoli nella sessione di mercato estiva appena conclusa. Il d.s. delaveva trovato l’con il giocatore che però non è riuscito a liberarsi con il PSG. Il club francese non ha voluto garantire al portiere costaricano la buonuscita che avrebbe coperto la riduzione dell’ingaggio. Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, ha provato a spiegare i motividelapprodo in maglia azzurra di Keylore ha svelato anche alcuni retroscena relativi agli ultimi giorni della trattativa. Keylor(Getty Images) Saltatoal: al PSG ...