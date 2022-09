Minaccia e picchia la madre per avere i soldi

(Di sabato 3 settembre 2022) Minacce e botte allase non riceveva ipretesi. E quando non ne riceveva, la donna finiva vittima della rabbia e violenza del figlio, un 21enne di Allumiere, in provincia di Roma. In alcune occasioni ha tentato anche...

Fanpage.it

... è stato arrestato perché presunto responsabile di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, resistenza ea Pubblico Ufficiale e condotto presso la Casa Circondariale. Il Questore di ...Ladi togliersi la vita L'indagato, dopo aver minacciato il suicidio, avrebbe ripreso a maltrattare la donna in modo pesante. Di qui l'ennesima richiesta di aiuto ai carabinieri della ... 21enne picchia e minaccia di morte la madre: A volte mi abbracciava, poi tentava di strangolarmi Il ragazzo diventava violento soprattutto quando la donna non gli dava i soldi che chiedeva continuamente. I carabinieri lo hanno allontanato dalla casa familiare. I carabinieri della stazione di Allu ...Alternava momenti di affetto a momenti di rabbia. Continue le sue richieste di denaro alla madre e quando non ne riceveva, per lei, erano solo botte e minacce. In alcune occasioni ha tentato anche di ...