Il desiderio è politico? (Di sabato 3 settembre 2022) “desiderio” e “politica” possono sembrare due termini apparentemente molto diversi, provenienti da due gruppi di parole che non possono coesistere nello stesso discorso. Non è così. Ilaria Ferrara, nell’introduzione a Desideri e potere: il paradigma politico del leviatano di Hobbes scrive del percorso del desiderio politico dai greci alla filosofia moderna. Nel modello politico dello Stato moderno di Hobbes, per esempio, la dimensione passionale è cancellata dal concetto di sovranità. La politica non è affatto razionale, così come il desiderio, ma Hobbes descrive una politica che ingabbia questo (la sua forza) e lo orienta e gestisce per costruire consenso. Oggi parlare di politica e desiderio richiama a un aspetto della lotta femminista ed è giusto così. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022) “” e “politica” possono sembrare due termini apparentemente molto diversi, provenienti da due gruppi di parole che non possono coesistere nello stesso discorso. Non è così. Ilaria Ferrara, nell’introduzione a Desideri e potere: il paradigmadel leviatano di Hobbes scrive del percorso deldai greci alla filosofia moderna. Nel modellodello Stato moderno di Hobbes, per esempio, la dimensione passionale è cancellata dal concetto di sovranità. La politica non è affatto razionale, così come il, ma Hobbes descrive una politica che ingabbia questo (la sua forza) e lo orienta e gestisce per costruire consenso. Oggi parlare di politica erichiama a un aspetto della lotta femminista ed è giusto così. I ...

