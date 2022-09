Giorgia Meloni replica a sorpresa a Marco Marras e butta tutto in caciara (Di sabato 3 settembre 2022) Giorgia Meloni ha saputo sfruttare a suo favore l’irruzione sul palco da parte di Marco Marras, ragazzo apertamente omosessuale che ha manifestato educatamente il proprio dissenso. Lo ha fatto buttando tutto in caciara, come è solita fare quando i temi trattati riguardano la comunità LGBT+. La leader di FDI ha esordito dicendo “Marco sei stato molto coraggioso e, come ho detto ieri, ho grande rispetto di chi ha il coraggio di difendere ciò in cui crede“. Successivamente ha poi ribadito l’esistenza delle unioni civili, legge a cui lei stessa ha votato contro. “Anche io penso che siamo tutti uguali e tutti fratelli e penso che ciascuno abbia diritto ad amare chi vuole, e che lo Stato debba farsi i fatti suoi. Oggi ci sono le unioni civili e in Italia ... Leggi su biccy (Di sabato 3 settembre 2022)ha saputo sfruttare a suo favore l’irruzione sul palco da parte di, ragazzo apertamente omosessuale che ha manifestato educatamente il proprio dissenso. Lo ha fattondoin, come è solita fare quando i temi trattati riguardano la comunità LGBT+. La leader di FDI ha esordito dicendo “sei stato molto coraggioso e, come ho detto ieri, ho grande rispetto di chi ha il coraggio di difendere ciò in cui crede“. Successivamente ha poi ribadito l’esistenza delle unioni civili, legge a cui lei stessa ha votato contro. “Anche io penso che siamo tutti uguali e tutti fratelli e penso che ciascuno abbia diritto ad amare chi vuole, e che lo Stato debba farsi i fatti suoi. Oggi ci sono le unioni civili e in Italia ...

