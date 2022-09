Che nervi: i segni zodiacali più fastidiosi non ti mollano mai (Di sabato 3 settembre 2022) Se ti senti chiamato in causa, un motivo c’è: probabilmente sei nella classifica dei segni zodiacali più fastidiosi di tutto l’oroscopo. Scopriamo i primi cinque? Sì, esatto: oggi abbiamo deciso di affrontare una classifica dell’oroscopo che, ne siamo sicuri, generà nervosismi e clamore. Vogliamo parlare, infatti, dei segni zodiacali che proprio non riescono ad evitare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 settembre 2022) Se ti senti chiamato in causa, un motivo c’è: probabilmente sei nella classifica deipiùdi tutto l’oroscopo. Scopriamo i primi cinque? Sì, esatto: oggi abbiamo deciso di affrontare una classifica dell’oroscopo che, ne siamo sicuri, generà nervosismi e clamore. Vogliamo parlare, infatti, deiche proprio non riescono ad evitare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Doppiocaffe_ : @martaistheceo Mi dà proprio sui nervi quando tirano in ballo gente che non c’è più come se la loro idea basata sul… - nadiabalestri : @DanielSan0373 @AssClienti Maronna che nervi quelli che ti dicono pincopallo tutto minuscolo mi raccomando - min_svgaa : Ma possibile che tu devi sempre farmi venire le crisi di nervi - mariode17910694 : @chiaragribaudo Quello che mi da più ai nervi , è che non colpisce voi politici. - Camomillina : @inunatempesta ma ti dico. secondo me ci sta andare ad un concerto conoscendo poco la persona. quello che mi da fas… -