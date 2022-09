Carlo Alberto dalla Chiesa | 40 anni fa il suo omicidio

(Di sabato 3 settembre 2022)fu ucciso a Palermomafia il 3 settembre del 1982. Nell’attentato mafioso morirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e il suo agente di scorta Domenico Russo.: chi eraè stato un Generale dei Carabinieri e Prefetto.Una figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata, e prima ancora nella lotta contro il terrorismo.Era nato a Saluzzo, in Piemonte nel 1920; laureato in Giurisprudenza.Figlio di un generale dei Carabinieri entrò nell’Arma dei Carabinieri durante la seconda guerra mondiale, dopo aver fatto parte dell’esercito.Selezionando dieci ufficiali, creò nel ...

_Carabinieri_ : 40° Anniversario dalla scomparsa del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: il 4 settembre, alle 18.45, concerto del… - Agenzia_Ansa : Un uomo delle istituzioni viene colpito quando 'è diventato troppo pericoloso, ma si può uccidere perché è isolato'… - Palazzo_Chigi : 'Il suo impegno contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata hanno protetto la nostra democrazia e raff… - Bobbio65M : RT @MonicaPicca1: Il #3settembre 1982 venivano assassinati a #Palermo dalla #mafia il generale Carlo Alberto #DallaChiesa, sua moglie Emanu… - gaesab1974 : RT @lastoriadioggi: 3 settembre 1982 a Palermo il generele Carlo Alberto Dalla Chiesa viene ucciso da Cosa Nostra. Dalla Chiesa iniziò la s… -

"Il generaleDalla Chiesa ha gettato un seme profondo nella storia della lotta alla mafia. Il suo lascito non è solo investigativo ma è morale. Comprese immediatamente che una delle principali vie ...Possiamo immaginare un prima e un dopo nella vita del generaledalla Chiesa : lo spartiacque è la sua scoperta del covo brigatista di Milano in via Monte Nevoso. Prima di allora era stato un ufficiale molto ambizioso , dal rigore sabaudo - era nato ...A quarant'anni dalla strage di via Carini, celebrazioni in tutto il Piemonte, a partire da Saluzzo, dove è nato: tante anche le trasmissioni e gli approfondimenti proposti dalla Rai.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...