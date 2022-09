Bollette e guerra in Ucraina, la moglie di Zelensky alla Bbc: «Con aiuto più forte, la crisi sarebbe stata breve. Voi contate i soldi, noi i morti» (Di sabato 3 settembre 2022) «Se il sostegno all’Ucraina fosse stato più forte, la crisi sarebbe stata più breve». A dirlo è la first lady Ucraina, Olena Zelenska, in un’intervista rilasciata alla Bbc che verrà trasmessa integralmente domani, 4 settembre. La giornalista Laura Kuenssberg le ha chiesto di inviare un messaggio ai cittadini britannici che stanno affrontando, come gran parte degli europei, l’impennata dei costi energetici che si riflette in un aumento esponenziale delle Bollette. Zelenska ha riconosciuto il duro impatto negli altri paesi della guerra in Ucraina, ma ci ha tenuto a sottolineare che mentre gli inglesi «contano i penny, gli ucraini contano i morti». Ha ricordato che i prezzi stanno ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) «Se il sostegno all’fosse stato più, lapiù». A dirlo è la first lady, Olena Zelenska, in un’intervista rilasciataBbc che verrà trasmessa integralmente domani, 4 settembre. La giornalista Laura Kuenssberg le ha chiesto di inviare un messaggio ai cittadini britannici che stanno affrontando, come gran parte degli europei, l’impennata dei costi energetici che si riflette in un aumento esponenziale delle. Zelenska ha riconosciuto il duro impatto negli altri paesi dellain, ma ci ha tenuto a sottolineare che mentre gli inglesi «contano i penny, gli ucraini contano i». Ha ricordato che i prezzi stanno ...

