US Open, il prossimo avversario di Lorenzo Musetti. Precedenti e statistiche (Di venerdì 2 settembre 2022) Lorenzo Musetti si è qualificato per la prima volta in carriera al terzo turno degli US Open. E' la seconda volta che il toscano raggiunge un tale traguardo in uno Slam, dopo gli ottavi di finale conquistati nella passata stagione al Roland Garros. Un risultato certamente importante per l'azzurro, che ora proverà ad approdare alla seconda settimana, ma prima dovrà battere uno tra Hubert Hurkacz ed Ilya Ivashka. Il prossimo avversario dell'azzurro uscirà proprio dallo scontro tra il polacco ed il bielorusso. Il favorito è certamente Hurkacz, testa di serie numero otto, ma attenzione ad Ivashka, che sul cemento è un giocatore insidioso da affrontare. Questa è una zona di tabellone che interessa da vicino anche a Jannik Sinner, visto che l'altoatesino, in caso di qualificazione agli ottavi, incrocerebbe ...

