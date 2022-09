Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono in case diverse: “È un segno di civiltà” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Dormire in camere separate è un segno di civiltà!”, con queste parole Sonia Bruganelli, in una recente intervista al Corriere della Sera ha svelato il segreto della sua duratura e felice relazione con Paolo Bonolis. La coppia è una delle più affiatate del jet-set e pare che, almeno in parte, questo dipenda dal loro stile di vita. Ma secondo quanto dichiarato dall’opinionista del Grande Fratello Vip non si tratterebbe solo di dormire in due camere diverse, ma proprio in due case diverse: Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele (la figlia più piccola, ndr). Silvia (la figlia più grande, ndr) resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti ... Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022) “Dormire in camere separate è undi!”, con queste parole, in una recente intervista al Corriere della Sera ha svelato il segreto della sua duratura e felice relazione con. La coppia è una delle più affiatate del jet-set e pare che, almeno in parte, questo dipenda dal loro stile di vita. Ma secondo quanto dichiarato dall’opinionista del Grande Fratello Vip non si tratterebbe solo di dormire in due camere, ma proprio in due: Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele (la figlia più piccola, ndr). Silvia (la figlia più grande, ndr) resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti ...

