Programmi TV di stasera, venerdì 2 settembre 2022. Rai2 dedica la serata a Franco Califano e Amanda Lear (Di venerdì 2 settembre 2022) Amanda Lear (Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – Al posto suo Film del 2020 di Riccardo Donna con Alessandro Tiberi e Aurora Ruffino. Trama: Damiano e Chicco sono due gemelli identici con carattere diametralmente opposto: manager rigido e severo il primo, sognatore e pieno di amici il secondo. Si detestano e si ignorano da quindici anni ma il padre Cesare trova un modo per costringerli a riavvicinarsi. Rai2, ore 21.20: Califano. Tutto in un tempo piccolo Documentario. La storia e la carriera di Franco Califano, che ha segnato con la sua musica e i suoi testi un’intera generazione. Il documentario offre un continuo rimando tra racconto e interpretazione, grazie al supporto degli aneddoti raccontati dal giornalista Giuseppe Cruciani, dei testi interpretati da Carolina ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 settembre 2022)(Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – Al posto suo Film del 2020 di Riccardo Donna con Alessandro Tiberi e Aurora Ruffino. Trama: Damiano e Chicco sono due gemelli identici con carattere diametralmente opposto: manager rigido e severo il primo, sognatore e pieno di amici il secondo. Si detestano e si ignorano da quindici anni ma il padre Cesare trova un modo per costringerli a riavvicinarsi., ore 21.20:. Tutto in un tempo piccolo Documentario. La storia e la carriera di, che ha segnato con la sua musica e i suoi testi un’intera generazione. Il documentario offre un continuo rimando tra racconto e interpretazione, grazie al supporto degli aneddoti raccontati dal giornalista Giuseppe Cruciani, dei testi interpretati da Carolina ...

AnnaMancini81 : Stasera in tv sabato 3 settembre 2022, I programmi in onda - vol3rsimale : piangere per la quinta puntata di skam non era nei miei programmi stasera ma va bene così #skam5 - principetroiano : @milliefvke una meraviglia, hai programmi per stasera? - botero1960 : Cioè… stasera #BakeOffItalia viene tradmesso su 9 canali in contemporanea. Non solo a @realtimetvit ce levano i mej… - lorenzadeo : @GRACE_MERCURY46 @SteCasati7 Allora a proposito di programmi stasera alle 23 su Rai5 c'è il tour dei Queen inAmeric… -