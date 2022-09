GuidoDeMartini : ?? DOPO LA MORTE, IL GIUDICE ORDINA: INDAGATE SUL VACCINO ?? Calancea è morto a 24 anni nell'ottobre scorso per un'em… - AlexBazzaro : Letta sa già di perdere, la sua campagna comunicativa si basa solamente sul rinfrancare i propri elettori sicuri. N… - SantucciFulvio : @eclipsedlunatic Ma più che altro carta canta. La Uefa ordina un deficit max di -60 e Suning ne ordina uno sul merc… - MiriamBtt : RT @ComVentotene: @michele_geraci Machiavellico questo Draghi che ordina a Putin di invadere l’Ucraina per trovare una soluzione ai danni c… - TommasoTrabona : RT @ComVentotene: @michele_geraci Machiavellico questo Draghi che ordina a Putin di invadere l’Ucraina per trovare una soluzione ai danni c… -

leggo.it

'Cadavere in spiaggia': scatta l'allarme, ma era una bambola gonfiabile per fare sessoweb, la sorpresa deludente Lo sa bene Rupert, un giovane che su Twitter ha raccontato la propria ...Da non perdere: il ghetto ebraico , la Ca d'Oro , una splendida casa affacciataCanal Grande, ... Ecco perché al bar ancora oggi si"un'ombra de vin" . Tappe: Giardini Reali Procuratie Piazza ... Ordina sul web un abito particolare, ma la sorpresa è deludente: «Ora non so che farci...» Fare shopping sul web può essere rischioso, soprattutto perché non è raro vedersi recapitare oggetti completamente diversi da ciò che si pensava. Per quanto riguarda ...La Prefettura di Genova ha reso noto l'ordine in cui compariranno sui manifesti e sulle schede elettorali le liste dei partiti ammessi alle elezioni politiche del 25 settembre. Per il Senato: 1)… Legg ...