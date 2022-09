Nappi (Lega): “De Luca, basta piagnistei su autonomia” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Conosciamo bene l’idea di autonomia differenziata che ha De Luca, perché è la stessa con la quale da più di sette anni gestisce la Campania in proprio, come fosse una monarchia, sprecando risorse e affossando servizi, territori e cittadini. Dal 25 settembre, con il Governo di centrodestra a trazione Lega guidata da Matteo Salvini, finalmente interverremo per portare anche nella nostra regione e al Sud, un corso diverso che premia la progettualità, le competenze e la capacità gestionale degli amministratori, e non si ferma ai piagnistei quotidiani sui fondi, tanto cari a De Luca e alla sinistra”. Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Conosciamo bene l’idea didifferenziata che ha De, perché è la stessa con la quale da più di sette anni gestisce la Campania in proprio, come fosse una monarchia, sprecando risorse e affossando servizi, territori e cittadini. Dal 25 settembre, con il Governo di centrodestra a trazioneguidata da Matteo Salvini, finalmente interverremo per portare anche nella nostra regione e al Sud, un corso diverso che premia la progettualità, le competenze e la capacità gestionale degli amministratori, e non si ferma aiquotidiani sui fondi, tanto cari a Dee alla sinistra”. Lo afferma il consigliere regionale Severino, responsabile federale dellaper la campagna elettorale per le elezioni Politiche della ...

