Monopattini - Scatta il 30 settembre lobbligo di frecce e doppi freni

(Di venerdì 2 settembre 2022) Dal 30tutti ielettrici nuovi dovranno essere muniti di dotazioni supplementari, le cui caratteristiche tecniche sono state definite in un decreto del ministero delle Infrastrutture emanato il 18 agosto scorso. In particolare, i mezzi dovranno essere dotati d'indicatori luminosi di svolta (nel linguaggio comune, le), di colore giallo, lampeggianti con durata dell'impulso superiore a 0,3 secondi e con altre caratteristiche precisate dalla normativa. Gli indicatori devono essere sia anteriori sia posteriori e messi a un'altezza da terra compresa tra 140 e 150 mm. Un'altra caratteristica importante deisarà la presenza obbligatoria di uno sistema frenante, indipendente per ciascun asse e in grado di agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote, ...

