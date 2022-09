Meteo, weekend turbolento e fresco: fiammata africana al Sud (Di venerdì 2 settembre 2022) Il fine settimana sarà variabile, spesso piovoso soprattutto sulle regioni nord occidentali, Toscana e Marche. E’ in arrivo la prima perturbazione atlantica di settembre che porterà impulsi instabili verso il Centro-Nord Italia. Temporali sparsi interesseranno il sabato, specie il Nord-Ovest e la fascia tirrenica, domenica, più probabili su tutte le regioni del Centro. Non mancheranno ampi momenti soleggiati in un weekend che sarà comunque piuttosto variabile. Solo al Sud il tempo sarà stabile, soleggiato e con caldo in ulteriore aumento. Da lunedì 5 settembre torna l’estate Da domenica, correnti calde algerine investiranno l'Italia ad iniziare dal Sud per poi estendersi a tutta la Penisola durante la prossima settimana. Da lunedì tornerà l'estate: sono attesi picchi di 37-39 gradi in Sicilia, 35° anche verso il resto del Sud e 33-34 al Centro. Anche al Nord le ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 settembre 2022) Il fine settimana sarà variabile, spesso piovoso soprattutto sulle regioni nord occidentali, Toscana e Marche. E’ in arrivo la prima perturbazione atlantica di settembre che porterà impulsi instabili verso il Centro-Nord Italia. Temporali sparsi interesseranno il sabato, specie il Nord-Ovest e la fascia tirrenica, domenica, più probabili su tutte le regioni del Centro. Non mancheranno ampi momenti soleggiati in unche sarà comunque piuttosto variabile. Solo al Sud il tempo sarà stabile, soleggiato e con caldo in ulteriore aumento. Da lunedì 5 settembre torna l’estate Da domenica, correnti calde algerine investiranno l'Italia ad iniziare dal Sud per poi estendersi a tutta la Penisola durante la prossima settimana. Da lunedì tornerà l'estate: sono attesi picchi di 37-39 gradi in Sicilia, 35° anche verso il resto del Sud e 33-34 al Centro. Anche al Nord le ...

