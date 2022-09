Meghan Markle sbugiardata ancora una volta, smentite le sue rivelazioni (Di venerdì 2 settembre 2022) Meghan Markle ha suscitato grandi polemiche con il suo podcast Archetypes e la sua intervista al magazine The Cut dove ha raccontato certi episodi della sua vita a Palazzo, dando la sua versione dei fatti che però è stata puntualmente smentita dalle persone direttamente coinvolte. Meghan Markle, la polemica sul confronto con Mandela Meghan Markle ha raccontato che durante la prima del Re Leone nel 2019 un attore del cast sudafricano le ha confessato che il suo matrimonio con Harry ha scatenato celebrazioni pari a quelle che si sono svolte dopo la scarcerazione di Nelson Mandela. Una dichiarazione, quella della Duchessa del Sussex, che ha suscitato l’indignazione della famiglia del leader politico, ma anche della star che avrebbe fatto questa presunta rivelazione. Infatti, John Kani – ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 settembre 2022)ha suscitato grandi polemiche con il suo podcast Archetypes e la sua intervista al magazine The Cut dove ha raccontato certi episodi della sua vita a Palazzo, dando la sua versione dei fatti che però è stata puntualmente smentita dalle persone direttamente coinvolte., la polemica sul confronto con Mandelaha raccontato che durante la prima del Re Leone nel 2019 un attore del cast sudafricano le ha confessato che il suo matrimonio con Harry ha scatenato celebrazioni pari a quelle che si sono svolte dopo la scarcerazione di Nelson Mandela. Una dichiarazione, quella della Duchessa del Sussex, che ha suscitato l’indignazione della famiglia del leader politico, ma anche della star che avrebbe fatto questa presunta rivelazione. Infatti, John Kani – ...

