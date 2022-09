LIVE Berrettini-Murray 4-3, US Open 2022 in DIRETTA: arriva il break per il romano (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto di Matteo. break Berrettini, 4-3! Doppio fallo di Murray per servire al centro, l’azzurro mette la freccia. 30-40 BRAVO MATTEO, PALLA break! Mette Murray in un angolo e poi va a rete: la volée non è perfetta, ma lo scozzese non ci arriva alla perfezione. 30-30 Sfonda Berrettini con il dritto in contropiede, mettendo i piedi in campo. 30-15 Buona prima di servizio di Murray. 15-15 Lob BELLISSIMO di Matteo, ma prima c’è stato un lob su Murray da applausi. 15-0 Servizio e dritto di Murray, poi chiude con lo smash: palla appena scheggiata con la racchetta che muore nella metà campo di Matteo. GAME Berrettini, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto di Matteo., 4-3! Doppio fallo diper servire al centro, l’azzurro mette la freccia. 30-40 BRAVO MATTEO, PALLA! Mettein un angolo e poi va a rete: la volée non è perfetta, ma lo scozzese non cialla perfezione. 30-30 Sfondacon il dritto in contropiede, mettendo i piedi in campo. 30-15 Buona prima di servizio di. 15-15 Lob BELLISSIMO di Matteo, ma prima c’è stato un lob suda applausi. 15-0 Servizio e dritto di, poi chiude con lo smash: palla appena scheggiata con la racchetta che muore nella metà campo di Matteo. GAME, ...

zazoomblog : LIVE Berrettini-Murray 1-2 US Open 2022 in DIRETTA: si segue l’andamento dei servizi - #Berrettini-Murray #DIRETTA… - sportli26181512 : Berrettini-Murray agli Us Open, il risultato in diretta live del 3° turno: Quarta sfida tra l'azzurro e l'inglese,… - partidosonline5 : Murray vs Berrettini en directo HD Murray vs Berrettini live in HD - OA_Sport : Matteo Berrettini sta per iniziare la sua partita con Andy Murray: seguila con la nostra DIRETTA LIVE - infoitsport : Berrettini-Murray agli Us Open, il risultato in diretta live del 3° turno -