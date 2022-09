La deputata no vax Sara Cunial accusata di massoneria dai complottisti per un gesto con le mani (Di venerdì 2 settembre 2022) Chi di complotto ferisce di complotto perisce: deve saperlo bene la deputata Sara Cunial, ex 5Stelle e fondatrice del movimento “Vita”, nonché alfiera indiscussa delle più strampalate e assurde teorie no vax ai tempi del Covid e oggi vittima di accuse simili a quelle che per tanto tempo ha sostenuto e rivendicato. Anzi, le è andata pure peggio: Cunial è stata additata come infiltrata della massoneria, l’associazione esoterica che più di ogni altra secondo i complottisti custodisce le redini dei “poteri forti”, alla stregua di un Enrico Letta o di una Ursula von der Leyen qualsiasi. Sara Cunial vittima dei complottisti per il gesto massonico del “Buon pastore” Le accuse di massoneria si sono abbattute ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Chi di complotto ferisce di complotto perisce: deve saperlo bene la, ex 5Stelle e fondatrice del movimento “Vita”, nonché alfiera indiscussa delle più strampalate e assurde teorie no vax ai tempi del Covid e oggi vittima di accuse simili a quelle che per tanto tempo ha sostenuto e rivendicato. Anzi, le è andata pure peggio:è stata additata come infiltrata della, l’associazione esoterica che più di ogni altra secondo icustodisce le redini dei “poteri forti”, alla stregua di un Enrico Letta o di una Ursula von der Leyen qualsiasi.vittima deiper ilmassonico del “Buon pastore” Le accuse disi sono abbattute ...

