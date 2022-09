GP Olanda | diretta tv e programma della corsa di Formula 1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) È ormai tutto pronto per questo nuovo appuntamento targato1. Dopo aver visto l’incredibile vittoria di Max Verstappen, partito dal fondogriglia di partenza, nelladi Belgio, il carrozzone più famoso e scintillante delle quattro ruote resta in zona facendo tappa nei Paesi Bassi. È proprio il campione del mondo in carica che farà gli onori di casa accogliendo nel proprio giardino tutti i suoi colleghi. Il pubblico sarà nettamente dalla parteRed Bull numero uno e l’ambiente è pronto a vestirsi d’orange per l’occasione. L’obiettivo del giovane fenomeno è semplice: far impazzire di gioia i suoi connazionali tagliando il traguardo, ancora una volta, davanti al resto del gruppo. Toccherà ai rivali stagionaliFerrari, attualmente in crisi, il ruolo di possibili guastafeste: ...