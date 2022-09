Federico Fashion Style in ospedale per un interventi (Di venerdì 2 settembre 2022) Federico Fashion Style è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. Niente di preoccupante, come ha raccontato lo stesso hairstylist su Instagram. L'uomo sognava sin da ragazzo di togliere la pelle in eccesso sull'addome, un inestetismo che ha sempre minato la sua autostima. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022)è stato ricoverato inper un intervento chirurgico. Niente di preoccupante, come ha raccontato lo stesso hairstylist su Instagram. L'uomo sognava sin da ragazzo di togliere la pelle in eccesso sull'addome, un inestetismo che ha sempre minato la sua autostima. L'articolo proviene da DireDonna.

liviaiswriting : @GanGian Sembrano usciti dal salone di Federico Fashion Style - GossipNews_it : Federico Fashion Style esulta dopo l’addominoplastica: ''Ho pancia piatta e addominali'' - adr1000000 : @VALHAIDORU Bah Vedremo ora sono nella mia federico fashion style era - infoitsalute : Federico Fashion Style in ospedale per un intervento chirurgico - infoitsalute : Federico Fashion Style in ospedale per un interventi -