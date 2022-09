F1, Christian Horner: “Non siamo soddisfatti, necessario lavorare per recuperare il tempo perso nella FP1 con Verstappen” (Di venerdì 2 settembre 2022) Non sempre tutto fila liscia come l’olio. E’ stata infatti una giornata movimentata in casa Red Bull nel primo giorno del weekend sulla pista olandese di Zandvoort, sede del 15° round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito orange Max Verstappen ha grandi motivazioni: imporsi davanti al suo pubblico e confermare la strepitosa leadership messa in mostra a Spa-Francorchamps (Belgio), al termine di una prestazione leggendaria. Tuttavia, un problema alla scatola del cambio nella FP1, ha costretto Max a stare fermo, perdendo di fatto un turno di libere. Un contrattempo non di poco conto per il lavoro di bilanciamento da svolgere nel fine-settimana perché non sempre i dati al simulatore sono sufficienti per essere prestazionali. C’è da lavorare e a ribadirlo è stato a Viaplay il Team Principal della squadra anglo-austriaca, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Non sempre tutto fila liscia come l’olio. E’ stata infatti una giornata movimentata in casa Red Bull nel primo giorno del weekend sulla pista olandese di Zandvoort, sede del 15° round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito orange Maxha grandi motivazioni: imporsi davanti al suo pubblico e confermare la strepitosa leadership messa in mostra a Spa-Francorchamps (Belgio), al termine di una prestazione leggendaria. Tuttavia, un problema alla scatola del cambioFP1, ha costretto Max a stare fermo, perdendo di fatto un turno di libere. Un contratnon di poco conto per il lavoro di bilanciamento da svolgere nel fine-settimana perché non sempre i dati al simulatore sono sufficienti per essere prestazionali. C’è dae a ribadirlo è stato a Viaplay il Team Principal della squadra anglo-austriaca, ...

