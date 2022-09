Disney, in arrivo un abbonamento stile Amazon: come funziona (Di venerdì 2 settembre 2022) In queste ore la Disney sta pensando ad un abbonamento stile Amazon Prime per il suo servizio di streaming video: l’idea dell’ultima ora. Tutti gli abbonati di Disney Plus possono sognare. Infatti il colosso dell’intrattenimento sta pensando ad un piano tariffario stile Amazon Prime. Scopriamo quindi cosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane alla piattaforma. L’ultima idea dei vertici del colosso dell’intrattenimento (via WebSource)Colpo di scena in casa Disney. Infatti il colosso starebbe valutando un nuovo programma di abbonamento che riprende quello già noto sul mercato come Amazon Prime. Una clamorosa indiscrezione lanciata nelle ultime ore dal Washington Post. Secondo il ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 settembre 2022) In queste ore lasta pensando ad unPrime per il suo servizio di streaming video: l’idea dell’ultima ora. Tutti gli abbonati diPlus possono sognare. Infatti il colosso dell’intrattenimento sta pensando ad un piano tariffarioPrime. Scopriamo quindi cosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane alla piattaforma. L’ultima idea dei vertici del colosso dell’intrattenimento (via WebSource)Colpo di scena in casa. Infatti il colosso starebbe valutando un nuovo programma diche riprende quello già noto sul mercatoPrime. Una clamorosa indiscrezione lanciata nelle ultime ore dal Washington Post. Secondo il ...

techprincess_it : Disney+: tutte le uscite in arrivo a settembre 2022 - maucrisanti : Disney sempre più phygital: in arrivo l’abbonamento Disney Prime, che include Disney+, vendita di prodotti del marc… - Imperoland : L'8 settembre torna il Disney+ Day con una valanga di nuovi contenuti in arrivo! ?? - playblog_it : ? Aggiornamento Halo Infinite in arrivo a Settembre 2022 ? - Nerdmovieprod : The Bear: La serie originale in arrivo su Disney+ il 5 Ottobre #disney #TheBear -