Canoa, Coppa del Mondo 2022: Horn, Beda ed Ivaldi staccano il pass per le semifinali (Di venerdì 2 settembre 2022) In mattinata in quel di La Seu d’Urgell (Catalogna) ha preso hanno preso il via le finali di Coppa del Mondo 2022 di Canoa slalom, con le prime batterie del kayak. Tutto facile per Stefanie Horn che, nella gara femminile, riesce agevolmente a conquistare l’accesso in semifinale con il quarto tempo in 89.79; miglior crono per la campionessa olimpica Jessica Fox in 88.31. Sono escluse, invece, Marta Bertoncelli e Lucia Pistoni, rispettivamente ventiduesima e trentanovesima. In campo maschile Marcello Beda (82.12) e Zeno Ivaldi (83.53), nonostante abbiamo dovuto passare dalla seconda batteria, sono rientrati nei dieci atleti ripescati. Le semifinali sono in programma domani, sabato 3 settembre, a partire dalle ore 9:00. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) In mattinata in quel di La Seu d’Urgell (Catalogna) ha preso hanno preso il via le finali dideldislalom, con le prime batterie del kayak. Tutto facile per Stefanieche, nella gara femminile, riesce agevolmente a conquistare l’accesso in semifinale con il quarto tempo in 89.79; miglior crono per la campionessa olimpica Jessica Fox in 88.31. Sono escluse, invece, Marta Bertoncelli e Lucia Pistoni, rispettivamente ventiduesima e trentanovesima. In campo maschile Marcello(82.12) e Zeno(83.53), nonostante abbiamo dovutoare dalla seconda batteria, sono rientrati nei dieci atleti ripescati. Lesono in programma domani, sabato 3 settembre, a partire dalle ore 9:00. SportFace.

sportface2016 : #Canoa, Coppa del Mondo 2022: #Horn, #Beda ed #Ivaldi staccano il pass per le semifinali - zazoomblog : Canoa slalom Coppa del Mondo 2022: Stefanie Horn in corsa per il podio a La Seu d’Urgell - #Canoa #slalom #Coppa… - zazoomblog : Canoa slalom Coppa del Mondo 2022: Stefanie Horn in corsa per il podio a La Seu d’Urgell - #Canoa #slalom #Coppa… - sportface2016 : #Canoa, Coppa del Mondo 2022: in Spagna l'atto conclusivo - Coninews : Atto finale per il circuito 2022 della Coppa del Mondo di #canoa slalom. ?? Domani a La Seu d’Urgell ???? parte il we… -