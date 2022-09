Cagliari, a ottobre Coppa Europa a squadre di scherma (Di venerdì 2 settembre 2022) È scattato ufficialmente il conto alla rovescia per la Coppa Europa a squadre di Cagliari, che aprirà la grande stagione internazionale. Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il PalaPirastu e le palestre A e B del CONI a Monte Mixi ospiteranno la 'Champions League della scherma', competizione che riunisce i migliori club schermistici d'Europa, campioni nazionali nei rispettivi Paesi e campioni in carica della stessa Coppa Europa.Cinque le prove in programma: fioretto maschile, fioretto femminile, sciabola maschile, sciabola femminile, spada femminile. Rimane fuori solo la gara di spada maschile, che verrà invece disputata a Heidenheim, in Germania. Nutrito anche il plotone italiano, con i gruppi sportivi campioni d'Italia a fare gli onori di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 settembre 2022) È scattato ufficialmente il conto alla rovescia per ladi, che aprirà la grande stagione internazionale. Sabato 8 e domenica 9, il PalaPirastu e le palestre A e B del CONI a Monte Mixi ospiteranno la 'Champions League della', competizione che riunisce i migliori club schermistici d', campioni nazionali nei rispettivi Paesi e campioni in carica della stessa.Cinque le prove in programma: fioretto maschile, fioretto femminile, sciabola maschile, sciabola femminile, spada femminile. Rimane fuori solo la gara di spada maschile, che verrà invece disputata a Heidenheim, in Germania. Nutrito anche il plotone italiano, con i gruppi sportivi campioni d'Italia a fare gli onori di ...

