Ardea | addio code in libreria | i libri di testo arrivano direttamente sui banchi di scuola

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 settembre 2022)– Niente piùinfinite ino in cartoleria: iscolastici per gli studenti disuidi. E’ quanto previsto dalla nuova delibera n. 101 approvata in Giunta nella giornata di ieri giovedì 1 settembre 2022. Il sistema di prenotazione deidiutilizzato è sempre quello delle Cedole Librarie Urbi Smart, ma stavolta è prevista la fornitura diretta con consegna presso l’istituto scolastico per gli studenti residenti che frequentano gli Istituti Comprensivi sul territorio del comune. I bambini inizieranno l’anno con isui. Clicca qui per leggere la Delibera di Giunta Una proposta che è stata ...