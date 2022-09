Ve lo ricordate Cedric Gondo?

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 1 settembre 2022) Come ogni anno insieme all’Associazione Italiana Calciatori assegnamo i premi di calciatore del mese, in Serie A e Serie B. Noi scegliamo i candidati e sui social dell’AIC si votano i vincitori. Cominciamo col calciatore del mese di B di agosto. È comprensibile ma comunque crudele, che non ci sia alcun articolo che parli disenza menzionare il reality che MTV aveva dedicato alle giovani promesse della Fiorentina.di quella squadra era la stella e il giocatore su cui c’erano più aspettative. In un articolo del 2013 de La tribuna di Treviso si nota che la sua pagina Facebook ha 5000 fan («La sua notorietà vola in rete»). Per i più entusiasti era l’erede di Didier Drogba, lui più modestamente sognava almeno di esordire in Serie A con la maglia della Fiorentina. Obiettivo in realtà mai raggiunto. Essendo stato sotto ...