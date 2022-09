Us Open 2022, gelo Azarenka-Kostyuk: mancata stretta di mano a fine partita (VIDEO) (Di giovedì 1 settembre 2022) Il VIDEO della mancata stretta di mano tra Victoria Azarenka e Marta Kostyuk, avversarie nel secondo turno degli Us Open 2022. La bielorussa ha battuto l’ucraina in due set, ma al momento del match point nessun saluto a rete tra le due avversarie, che si sono freddamente toccate le reciproche racchette. Il motivo è ovviamente collegato alla guerra in corso tra i due paesi, con lo sport che non riesce a stare fuori da questi eventi così tragici e importanti. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Ildelladitra Victoriae Marta, avversarie nel secondo turno degli Us. La bielorussa ha battuto l’ucraina in due set, ma al momento del match point nessun saluto a rete tra le due avversarie, che si sono freddamente toccate le reciproche racchette. Il motivo è ovviamente collegato alla guerra in corso tra i due paesi, con lo sport che non riesce a stare fuori da questi eventi così tragici e importanti. ILSportFace.

