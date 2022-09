Traffico Roma del 01-09-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno in studio Massimo Brischi abbiamo al momento cose per un incidente sulla tangenziale in direzione San Giovanni tra via dei Monti Tiburtini e lo scalo San Lorenzo ripercussioni su Urbano della A24 Dove troviamo code tra l’uscita fiorentini e l’ingresso in tangenziale Poi troviamo ancora code sulla Cassia Veientana 3 a Castel de’ ceveri e il raccordo anulare direzionescudi causate dai lavori in corso Potenza poi nella guida per i semafori non funzionanti sulla via Prenestina all’incrocio con via di Tor de Schiavi bene per il momento è tutto per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ