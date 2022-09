"Tagliamo i consumi ma...". Crisi del gas, Sallusti deluso: perché Draghi sta sbagliando tutto (Di giovedì 1 settembre 2022) "Diminuiamo le ore di riscaldamento, i gradi... ma non c'è nulla che riguardi invece l'ipotesi di imboccare una strada di maggiore autonomia energetica": Alessandro Sallusti è intervenuto a Controcorrente, il talk condotto da Veronica Gentili su Rete 4. E si è detto parecchio insoddisfatto dalle misure cui il governo starebbe lavorando nell'ambito della Crisi energetica. Dalle indiscrezioni trapelate dal consiglio dei ministri di oggi, infatti, pare che l'orientamento dell'esecutivo guidato da Mario Draghi sia solo quello di tamponare e non di risolvere il problema. Parlando dell'ipotesi di lavorare a una maggiore autonomia energetica, poi, il direttore di Libero ha sottolineato: "La Francia, la Spagna lo hanno fatto tranquillamente. Noi invece diciamo 'va bene, Tagliamo un po' i consumi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) "Diminuiamo le ore di riscaldamento, i gradi... ma non c'è nulla che riguardi invece l'ipotesi di imboccare una strada di maggiore autonomia energetica": Alessandroè intervenuto a Controcorrente, il talk condotto da Veronica Gentili su Rete 4. E si è detto parecchio insoddisfatto dalle misure cui il governo starebbe lavorando nell'ambito dellaenergetica. Dalle indiscrezioni trapelate dal consiglio dei ministri di oggi, infatti, pare che l'orientamento dell'esecutivo guidato da Mariosia solo quello di tamponare e non di risolvere il problema. Parlando dell'ipotesi di lavorare a una maggiore autonomia energetica, poi, il direttore di Libero ha sottolineato: "La Francia, la Spagna lo hanno fatto tranquillamente. Noi invece diciamo 'va bene,un po' i...

