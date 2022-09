Speronano auto per rapinare conducente | presi con un espediente

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Hanno cercato di mettere a segno una rapina inseguendo e speronando, con la loro, la vettura della vittima ma la Polizia di Stato prima ha rallentato il traffico veicolare e poi ha individuato e arrestato i due banditi: è successo la scorsa notte, sulla Strada Statale 145, nei pressi di Castellammare di Stabia (Napoli). Dopo avere subito diversi tentativi di abbordaggio la vittima si è messa in contatto con la centrale operativa della Questura di Napoli per segnalare di essere inseguito da due banditi che già avevano tentato di speronarlo per fermarlo. Mentre i poliziotti della centrale si tenevano in costante in contatto con l’mobilista, sulle tracce di inseguito e inseguitori si è messa una pattuglia del commissariato di Sorrento. Per creare le condizioni ideali per un arresto in sicurezza ed evitare la ...