Shadow of the Tomb Raider e Submerged sono gratis su Epic Store! (Di giovedì 1 settembre 2022) Questa settimana sull'Epic Games Store potrete trovare gratis Submerged, un gioco di esplorazione ambientato in un mondo sommerso, e la Definitive Edition di Shadow of the Tomb Raider Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell'Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull'Epic Store Submerged, un gioco di esplorazione ambientato in un mondo sommerso, e la Definitive Edition di Shadow of the Tomb

