Ansa_Piemonte : Parete est Monte Rosa, festa per 150 anni da prima scalata. Anche una torta creata per l'occasione da Iginio Massar… - maxdo : Rientrato dal fresco della parete est del Rosa, ai 120 mt. s.l.m. Uno strazio... -

Agenzia ANSA

Macugnaga (Verbano - Cusio - Ossola) si prepara a celebrare con la Festa del Sole i centocinquant'anni dalla prima ascensione delladel Monte Rosa, la più alta e l'unica per morfologia di tipo himalayano delle Alpi. La due giorni di festeggiamenti, che ricorda l'ascensione del 22 luglio del 1872 fino alla Punta Dufour (...Questa sezione è ispirata ad una delle più grandi e intramontabili passioni di Giuseppe Mazzotti, che fu protagonista della prima sulladel Cervino in compagnia di suo cugino Enzo ... Parete est Monte Rosa, festa per 150 anni da prima scalata - Cronaca Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) si prepara a celebrare con la Festa del Sole i centocinquant'anni dalla prima ascensione della parete Est del Monte Rosa, la più alta e l'unica per morfologia di tipo ...Mentre tutti eravamo concentrati sulla stagione alpinistica in Pakistan, questa estate sulle montagne del Kirghizistan succedevano grandi cose. A realizzarle due cordate, una italiana e l’altra slovac ...