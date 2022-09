Mosca, l’annuncio del Cremlino: Putin non parteciperà al funerale di Gorbaciov (Di giovedì 1 settembre 2022) Ci sarà un grande assente ai funerali previsti per l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov. Il Cremlino ha fatto sapere che Vladimir Putin non prenderà parte alla cerimonia prevista per il 3 settembre. Il presidente russo ha tuttavia reso omaggio alla salma di Gorbaciov presso il Central Clinical Hospital, deponendo fiori sulla bara prima del suo viaggio a Kaliningrad. Lo ha reso noto l’addetto stampa del Cremlino, Dmitry Peskov. Ieri, 31 agosto, nel telegramma di condoglianze inviato alla famiglia di Gorbaciov, Putin aveva definito l’ex leader dell’Urss «un politico e uno statista che ha avuto una influenza importante sulla Storia del mondo». Ha aggiunto parole d’encomio in riferimento al suo operato: Gorbaciov «ha dovuto ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Ci sarà un grande assente ai funerali previsti per l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, Mikhail. Ilha fatto sapere che Vladimirnon prenderà parte alla cerimonia prevista per il 3 settembre. Il presidente russo ha tuttavia reso omaggio alla salma dipresso il Central Clinical Hospital, deponendo fiori sulla bara prima del suo viaggio a Kaliningrad. Lo ha reso noto l’addetto stampa del, Dmitry Peskov. Ieri, 31 agosto, nel telegramma di condoglianze inviato alla famiglia diaveva definito l’ex leader dell’Urss «un politico e uno statista che ha avuto una influenza importante sulla Storia del mondo». Ha aggiunto parole d’encomio in riferimento al suo operato:«ha dovuto ...

