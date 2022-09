Morta dopo il parto. 13 medici indagati (Di giovedì 1 settembre 2022) Tredici medici dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto sono indagati per omicidio colposo dalla procura ionica che intende fare chiarezza sulla morte della donna di 28 anni avvenuta dopo il parto cesareo, avvenuto lo scorso 29 agosto, con cui ha dato alla luce la sua prima figlia. La 28enne è deceduta a causa di alcune complicanze post operatorie e domani sarà effettuata l’autopsia nell’istituto di medicina legale del policlinico di Bari. L’inchiesta era già partita d’ufficio da parte della procura con l’acquisizione delle cartelle cliniche e della documentazione relativa alla vittima i cui familiari hanno sporto denuncia. Anche la Asl di Taranto ha aperto un approfondimento su quanto accaduto. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di giovedì 1 settembre 2022) Tredicidell’ospedale SS. Annunziata di Taranto sonoper omicidio colposo dalla procura ionica che intende fare chiarezza sulla morte della donna di 28 anni avvenutailcesareo, avvenuto lo scorso 29 agosto, con cui ha dato alla luce la sua prima figlia. La 28enne è deceduta a causa di alcune complicanze post operatorie e domani sarà effettuata l’autopsia nell’istituto dina legale del policlinico di Bari. L’inchiesta era già partita d’ufficio da parte della procura con l’acquisizione delle cartelle cliniche e della documentazione relativa alla vittima i cui familiari hanno sporto denuncia. Anche la Asl di Taranto ha aperto un approfondimento su quanto accaduto. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

enpaonlus : Smarriscono il loro cane Phiby in Valle d’Aosta e 20 giorni dopo la ritrovano morta legata a un albero:”Aiutateci a… - Brownfox_51 : RT @11Giuliano: Selezione: Vercelli, Tiziana Scarcella è morta a 45 anni dopo 6 ore di attesa in pronto soccorso. La stessa Procura della z… - Defcon1979 : @sandrobah sei, se fosse morta di vecchiaia probabilmente starei già parlando con amici allevatori per un altro cuc… - toninocolasante : RT @11Giuliano: Selezione: Vercelli, Tiziana Scarcella è morta a 45 anni dopo 6 ore di attesa in pronto soccorso. La stessa Procura della z… - PugliaStream : Taranto, donna morta dopo il parto cesareo: 13 medici indagati -