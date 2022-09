L’Inter prende Acerbi e completa una rosa di giocatori “maturi”: è l’austerity di Zhang, ipotecare il futuro per salvare il presente (Di giovedì 1 settembre 2022) Simone Inzaghi ha il centrale tanto desiderato, la pedina mancante per completare la rosa nerazzurra, reclamata nel corso di tutta l’estate e sempre con più forza negli ultimi giorni: Francesco Acerbi è un nuovo giocatore delL’Inter. È lui il prescelto del tecnico, che già lo ha allenato alla Lazio, per avere un sostituto di Stefan de Vrij. Numericamente riempie il vuoto lasciato da Andrea Ranocchia, ma nelle intenzioni di Inzaghi è un difensore affidabile da inserire molto più spesso nelle rotazioni, soprattutto in una stagione in cui si gioca ogni 3 giorni (non per modo di dire), e in grado di poter anche fare il titolare se de Vrij dovesse nuovamente accusare i cali di rendimento visti nello scorso campionato. Per questo Inzaghi voleva solo Acerbi: il più classico degli usati sicuri, con i suoi 34 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Simone Inzaghi ha il centrale tanto desiderato, la pedina mancante perre lanerazzurra, reclamata nel corso di tutta l’estate e sempre con più forza negli ultimi giorni: Francescoè un nuovo giocatore del. È lui il prescelto del tecnico, che già lo ha allenato alla Lazio, per avere un sostituto di Stefan de Vrij. Numericamente riempie il vuoto lasciato da Andrea Ranocchia, ma nelle intenzioni di Inzaghi è un difensore affidabile da inserire molto più spesso nelle rotazioni, soprattutto in una stagione in cui si gioca ogni 3 giorni (non per modo di dire), e in grado di poter anche fare il titolare se de Vrij dovesse nuovamente accusare i cali di rendimento visti nello scorso campionato. Per questo Inzaghi voleva solo: il più classico degli usati sicuri, con i suoi 34 ...

