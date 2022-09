Leonardo DiCaprio torna single: lascia Camila Morrone dopo il suo 25° compleanno (Di giovedì 1 settembre 2022) Leonardo DiCaprio torna single. La relazione con la 25enne Camila Morrone sembra essere giunta al termine dopo quattro anni. La notizia è stata riportata da People, ma i portavoce delle due celebrità per il momento non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Leggi anche: Keanu Reeves al matrimonio dei suoi fan: la sorpresa alla coppia DiCaprio e Morrone, la storia d’amore La storia d’amore tra i due era iniziata nel 2017, ma si sono mostrati in pubblico insieme solo nel 2020 agli Oscar. DiCaprio e Morrone erano arrivati separatamente per poi sedersi vicini in prima fila durante la cerimonia. Secondo i rumor degli ultimi anni DiCaprio aveva trovato la felicità con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022). La relazione con la 25ennesembra essere giunta al terminequattro anni. La notizia è stata riportata da People, ma i portavoce delle due celebrità per il momento non hanno ancora rito dichiarazioni. Leggi anche: Keanu Reeves al matrimonio dei suoi fan: la sorpresa alla coppia, la storia d’amore La storia d’amore tra i due era iniziata nel 2017, ma si sono mostrati in pubblico insieme solo nel 2020 agli Oscar.erano arrivati separatamente per poi sedersi vicini in prima fila durante la cerimonia. Secondo i rumor degli ultimi anniaveva trovato la felicità con ...

bievbssel : in che senso - CorriereCitta : Leonardo DiCaprio torna single: lascia Camila Morrone dopo il suo 25° compleanno - Profilo3Marco : RT @Corriere: Leonardo DiCaprio torna single: finita la storia con Camila Morrone - aliaj_fabiola : RT @Bi0197: leonardo dicaprio molla tutte le sue fidanzate perché sotto sotto la crush per kate winslet non gli è mai passata - MARCUSV30493054 : RT @Corriere: Leonardo DiCaprio torna single: finita la storia con Camila Morrone -