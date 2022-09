L’ambasciata Usa in Montenegro avverte gli americani della gravità dell’attacco hacker in corso (Di giovedì 1 settembre 2022) Si tratta di un allarme, quello degli Usa rispetto all’attacco hacker Montenegro, che fornisce la misura della gravità della situazione. Il grave attacco ransomware è in corso dalla scorsa settima in un paese che – dopo la mozione di sfiducia nei confronti del governo in carica – è senza primo ministro dallo scorso 20 agosto. Il punto – per i cittadini americani in Montenegro così come per i montenegrini – è che si stanno sperimentando ampissime interruzioni dei principali servizi pubblici, dai sistemi idrici ai trasporti. LEGGI ANCHE >>> C’è una strategia coordinata dietro all’attacco hacker a Eni, successivo a quello a GSE? Attacco hacker Montenegro, quanto grave è la ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 settembre 2022) Si tratta di un allarme, quello degli Usa rispetto all’attacco, che fornisce la misurasituazione. Il grave attacco ransomware è indalla scorsa settima in un paese che – dopo la mozione di sfiducia nei confronti del governo in carica – è senza primo ministro dallo s20 agosto. Il punto – per i cittadiniincosì come per i montenegrini – è che si stanno sperimentando ampissime interruzioni dei principali servizi pubblici, dai sistemi idrici ai trasporti. LEGGI ANCHE >>> C’è una strategia coordinata dietro all’attaccoa Eni, successivo a quello a GSE? Attacco, quanto grave è la ...

